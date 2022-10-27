Тридцатилетний «Днепр-16» приглянулся гостям Петербурга на Никольской площади

Двое гостей из дальней республики попытались угнать старый мотоцикл в Адмиралтейском районе Петербурга, но в итоге попались на «горячем». Ранее оба уже попадали на карандаш полиции.



В первом часу ночи 26 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у дома 4 по Никольской площади двое неизвестных подростков пытаются угнать мотоцикл. На месте оказалось, что ребята уже вполне взрослые. Полицейские задержали по подозрению в угоне двух 28-летних жителей Республики Тыва. Обоих доставили в отдел, составили административный протокол за мелкое хулиганство по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ и отправили в спецприемник, стало известно «Фонтанке» 27 октября.