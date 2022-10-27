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    Тридцатилетний «Днепр-16» приглянулся гостям Петербурга на Никольской площади

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    4 комментария

    Двое гостей из дальней республики попытались угнать старый мотоцикл в Адмиралтейском районе Петербурга, но в итоге попались на «горячем». Ранее оба уже попадали на карандаш полиции.

    В первом часу ночи 26 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у дома 4 по Никольской площади двое неизвестных подростков пытаются угнать мотоцикл. На месте оказалось, что ребята уже вполне взрослые. Полицейские задержали по подозрению в угоне двух 28-летних жителей Республики Тыва. Обоих доставили в отдел, составили административный протокол за мелкое хулиганство по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ и отправили в спецприемник, стало известно «Фонтанке» 27 октября.

    Похитить они пытались мотоцикл «Днепр-16» 1991 года выпуска стоимостью 100 тысяч рублей, принадлежащий 21-летней петербурженке. Позже с заявлением об угоне в полицию обратилась мать девушки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Один из них уже был осужден за попытку кражи в 2016 году, а второй имеет обязательство о явке по делу о краже летом 2022 года.

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    Комментарии 4

    своих не бросаем27 Окт 2022 в 14:45
    на передовую аборигенов
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    мухомор27 Окт 2022 в 14:11
    Во-первых, почем 1 часть 166 стати, а не вторая - группой лиц.
    А во-вторых, ст.166 УК РФ упразднена целиком. Эта статья позволяет безнаказанно воровать чужое имущество и в случае поимки нести смехотворную ответственность.
    Никому же в голову не придёт, что неправомерное завладение кошельком, телефоном или часами это лишь на временное пользование, без цели хищения.
    +2−1
    27457080627 Окт 2022 в 14:05
    100т.р.?! Не смешите мой мотоцикл!
    +0−1
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