Тридцатилетний «Днепр-16» приглянулся гостям Петербурга на Никольской площади

Двое гостей из дальней республики попытались угнать старый мотоцикл в Адмиралтейском районе Петербурга, но в итоге попались на «горячем». Ранее оба уже попадали на карандаш полиции.
В первом часу ночи 26 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у дома 4 по Никольской площади двое неизвестных подростков пытаются угнать мотоцикл. На месте оказалось, что ребята уже вполне взрослые. Полицейские задержали по подозрению в угоне двух 28-летних жителей Республики Тыва. Обоих доставили в отдел, составили административный протокол за мелкое хулиганство по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ и отправили в спецприемник, стало известно «Фонтанке» 27 октября.
Похитить они пытались мотоцикл «Днепр-16» 1991 года выпуска стоимостью 100 тысяч рублей, принадлежащий 21-летней петербурженке. Позже с заявлением об угоне в полицию обратилась мать девушки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Один из них уже был осужден за попытку кражи в 2016 году, а второй имеет обязательство о явке по делу о краже летом 2022 года.