«Оружие такому человеку не доверить»: врачи объяснили, освободит ли от армии алкоголизм и наркомания

Если человек лечился в государственном учреждении, то информация о нем у госорганов есть, а если он лечился анонимно и платно (как в госучреждении, так и в частном), то ему нужно предоставить все документы о наличии зависимости Фото: Ольга Бурлакова Поделиться Поделиться





Со дня объявления частичной мобилизации в России многих волнует, при каком заболевании человека могут призвать на службу в ряды вооруженных сил, а при каком нет, а также чем различаются категории годности. Есть и те, кто задается вопросом, могут ли мобилизовать человека с алкогольной или иной зависимостью, не будет ли он опасен для окружающих. Об этом NGS.RU спросил у экспертов.



NGS.RU негативно относится к наркотикам и алкоголю и не одобряет их употребление. Материал подготовлен для информирования читателей о существовании проблем со здоровьем и потенциальной опасности таких людей для окружающих.



Какие заболевания к какой категории относятся

Профессор кафедры психиатрии и наркологии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Егоров говорит, подлежат люди с зависимостями призыву или нет, формально будет зависеть от того, насколько сильны проблемы со здоровьем:



— Есть разные категории воинского учета. Если кто-то, принимая наркотики и алкоголь, довел себя до хронических психических расстройств и слабоумия, то это категория «Д». Такие лица не подлежат призыву в армию ни при каких условиях. Если пациент находится в ремиссии в момент призыва, то может быть вызван на службу. Решение об этом принимает медицинская комиссия при военкомате. Но только это не категория «А» или «Б», а «В» — годен к нестроевой службе в военное время. Пациенты с шизофренией сняты с воинского учета.



Главный врач клиники «Медплюс» в Москве, психиатр, нарколог Василий Шуров замечает, что к категории «Д» — не годен к военной службе — относятся хронические алкогольные психозы, хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания с выраженными и умеренными нарушениями личности, интеллектуально-мнестические нарушения.

— Нехимические зависимости сюда не входят: игромания не является противопоказанием к военной службе. Эпизодическое употребление наркотиков тоже не является противопоказанием. Требуется длительный учет, важно, что человек лечился. Если он в наблюдается в государственном учреждении бесплатно, то стоит на учете, если платно, то может не состоять, но история болезни всё равно должна быть.



Зачастую люди с зависимостями или психическими расстройствами лечатся анонимно Фото: Архив NGS.RU Поделиться Поделиться





Врач-психотерапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ольга Шубина подчеркивает, что люди с алкогольной и наркотической зависимостями имеют токсическое поражение внутренних органов и мозга:

— Они и в армии могут пытаться найти способ употребить наркотическое средство. И тогда их поведение будет непредсказуемым, возможно, агрессивным, брутальным. У таких пациентов отсутствует понятие долга, чести, всё подчинено только наркотику. В армии это недопустимо.

Ольга Шубина отмечает, что такие люди крайне эгоцентричны и при отсутствии возможности получить наркотик или алкоголь могут пойти на крайние меры:



— Поэтому оружие такому человеку давать нельзя.

Какие зависимости распространены

Алексей Егоров акцентирует внимание на том, что самая распространенная проблема сейчас — это алкогольная зависимость: среди состоящих на учете такие люди составляют порядка 80%.

— Около 1% — токсикоманы, остальные — наркоманы: больше всего опийных, хотя растет зависимость от новых или дизайнерских наркотиков — спайсов, солей. Они, кстати, дают психозы. Естественно, в психозе никто никого не призовет. С игровой зависимостью пока сложно: нет никаких стандартов. Ее не было среди зависимостей в МКБ (международная классификация болезней), но в новую версию, принятую с 2022 года, она уже включена. Я думаю, что полного освобождения точно не будет, может, это категория «В». Ситуаций, чтобы кто-то инвалидизировал игромана, не было.



При этом, уточняет специалист, инвалидность, как правило, дается при психозах, белой горячке, слабоумии, алкогольной энцефалопатии.



Эксперты отмечают, что из-за событий в мире у людей в последние годы растет уровень тревожности: увеличилось количество тревожных расстройств, депрессии, нарушений сна Фото: Архив NGS.RU Поделиться Поделиться





Василий Шуров согласен с коллегой и замечает, что самое бедственное — это алкоголизм и наркомания, которые приводят к деградации — физической, социальной, психической.

— К тому же происходит снижение памяти, интеллекта, мышления. Человек становится инвалидом и не контролирует аффект: такие люди вспыльчивы, попадают в какие-то криминальные истории. Естественно, оружие такому человеку не доверить. К тому же у них свое представление о дисциплине, службе, — уверен эксперт.

В любом случае, добавляет он, именно военно-врачебная комиссия разбирается, годен человек к службе или нет, и рассматривает имеющиеся документы. Врачи разбирают отдельно каждый случай.