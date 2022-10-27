Читатели «Фонтанки» заметили в больнице РАН свежий указатель на бомбоубежище. Мы выяснили, что это значит

Вывеску «Убежище 80 метров» и стрелку на нем увидели в здании больницы РАН на проспекте Тореза и прислали на «Фонтанку» читатели.



Их обеспокоило, что раньше они её там не видели. Но вот прошли ли они эти 80 метров и убедились, что там действительно бомбоубежище, умолчали.