Читатели «Фонтанки» заметили в больнице РАН свежий указатель на бомбоубежище. Мы выяснили, что это значит

Вывеску «Убежище 80 метров» и стрелку на нем увидели в здании больницы РАН на проспекте Тореза и прислали на «Фонтанку» читатели.
Их обеспокоило, что раньше они её там не видели. Но вот прошли ли они эти 80 метров и убедились, что там действительно бомбоубежище, умолчали.
В пресс-службе стационара «Фонтанке» уточнили, что у читателей, видимо, сработала избирательная память. Здание больницы было спроектировано и построено в шестидесятые годы двадцатого века. Нормативные документы по постройке зданий медицинских учреждений предусматривали организацию бомбоубежища.
«Так, при строительстве здания нашей больницы было предусмотрено и построено одновременно с основным зданием бомбоубежище. Указатели к нему в больнице появились с тех же времен», — уверили там.
И уточнили, что бомбоубежище в здании больницы по-прежнему существует и функционирует.