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    Читатели «Фонтанки» заметили в больнице РАН свежий указатель на бомбоубежище. Мы выяснили, что это значит

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    1 комментарий

    Вывеску «Убежище 80 метров» и стрелку на нем увидели в здании больницы РАН на проспекте Тореза и прислали на «Фонтанку» читатели.

    Их обеспокоило, что раньше они её там не видели. Но вот прошли ли они эти 80 метров и убедились, что там действительно бомбоубежище, умолчали.

    Фото: читатель Оксана
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    В пресс-службе стационара «Фонтанке» уточнили, что у читателей, видимо, сработала избирательная память. Здание больницы было спроектировано и построено в шестидесятые годы двадцатого века. Нормативные документы по постройке зданий медицинских учреждений предусматривали организацию бомбоубежища.

    «Так, при строительстве здания нашей больницы было предусмотрено и построено одновременно с основным зданием бомбоубежище. Указатели к нему в больнице появились с тех же времен», — уверили там.

    И уточнили, что бомбоубежище в здании больницы по-прежнему существует и функционирует.

    Фото: читатель Оксана

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    Комментарии 1

    мухомор27 Окт 2022 в 14:13
    кустарное исполнение знака на самоклеящейся плёнке
    выдаёт спешку с потрохами.
    +4−1
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