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    Под эстакадой набережной Макарова открыли скейт-парк с «непростой судьбой»

    В Василеостровском районе открылся скейт-парк

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    2 комментария
    Фото: неизвестный фотограф из группы Василеостровский район Санкт-Петербурга
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    На Васильевском острове открылся долгожданный скейт-парк площадью почти в 5 тысяч квадратных метров. Оттуда открывается вид на набережную, фотографии 27 октября опубликовала районная администрация.

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    «[Парк] создан по проекту администрации Василеостровского района на территории под эстакадой набережной Макарова (Наличная ул., севернее д. 61, лит. А), в рамках реализации народной инициативы проекта «Твой бюджет», — говорится в публикации.

    Отмечается, что судьба у парка сложилась непростая. «Фонтанка» рассказывала, что проект был предложен еще в 2016 году и даже запущен, но к работе подрядчика возникли вопросы, и контракт расторгли. Тогда работы шли на Железноводской улице, а теперь проект реализовали по новому адресу.

    Фото: неизвестный фотограф из группы Василеостровский район Санкт-Петербурга

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    Комментарии 2

    SU LUX INN27 Окт 2022 в 14:21
    какой же Позор! сколько можно Открывать парков для молодых Бездельников! открыли хоть бы Один скейт-парк для Простого народа, для пенсионеров!
    +1−0
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