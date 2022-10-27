Под эстакадой набережной Макарова открыли скейт-парк с «непростой судьбой»

На Васильевском острове открылся долгожданный скейт-парк площадью почти в 5 тысяч квадратных метров. Оттуда открывается вид на набережную, фотографии 27 октября опубликовала районная администрация.
«[Парк] создан по проекту администрации Василеостровского района на территории под эстакадой набережной Макарова (Наличная ул., севернее д. 61, лит. А), в рамках реализации народной инициативы проекта «Твой бюджет», — говорится в публикации.
Отмечается, что судьба у парка сложилась непростая. «Фонтанка» рассказывала, что проект был предложен еще в 2016 году и даже запущен, но к работе подрядчика возникли вопросы, и контракт расторгли. Тогда работы шли на Железноводской улице, а теперь проект реализовали по новому адресу.