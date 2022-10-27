Песков: Путин не передавал Зеленскому спецпослания через президента Гвинеи-Бисау

Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о возможном диалоге между Москвой и Киевом. Российский лидер лишь проинформировал африканского коллегу о том, как проходили переговоры России и Украины, заявил журналистам 27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, Эмбало «изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны» (цитата по ТАСС). В то же время никакого специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло, уточнил представитель Кремля.