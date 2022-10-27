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    Песков: Путин не передавал Зеленскому спецпослания через президента Гвинеи-Бисау

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    7 комментариев

    Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о возможном диалоге между Москвой и Киевом. Российский лидер лишь проинформировал африканского коллегу о том, как проходили переговоры России и Украины, заявил журналистам 27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, Эмбало «изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны» (цитата по ТАСС). В то же время никакого специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло, уточнил представитель Кремля.

    Напомним, ранее появилось сообщение, что президент Гвинеи-Бисау заявил о том, что во время его визита в Москву президент РФ якобы просил его передать украинскому лидеру послание. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Зеленского.

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    VKuser4918336227 Окт 2022 в 14:26
    А оправдываться зачем, это не по статусу. Лучше промолчать было, глядишь, и забылось бы быстрее.
    +0−1
    Dmitry Antonov27 Окт 2022 в 14:04
    Ну, вот опять, кто-то врёт.
    И, почему-то, кажется, что это не президент этой далёкой и нищей страны - ему не по статусу и понятиям такое. Тут более крупная фигура маячит.
    +2−1
    27503938227 Окт 2022 в 13:43
    нестыковочка, господин усатый:
    1. Путин проинформировал африканского коллегу ог том, как проходили переговоры.
    2. Африканский коллега сказал, что донесет позицию Путина до украинской стороны.
    Кто-то здесь явно врет.
    +5−0
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