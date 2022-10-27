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    В России впервые прекратили уголовное дело о военном фейке. Оно развалилось до суда

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    Следственный комитет Нижегородской области прекратил уголовное преследование местного жителя, которому вменяли публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Такого в России ещё не было, сообщили юристы 27 октября.

    Как рассказал «Фонтанке» защищавший нижегородца адвокат Евгений Губин, дело, возбуждённое 4 мая, прекращено за отсутствием состава, предусмотренного первой частью статьи 207.3 УК. Соответствующее постановление адвокат получил на этой неделе.

    Нижегородец попал под следствие после того, как разместил в Сети видео о событиях в Буче. Ролик был опубликован 3 апреля до того, как Минобороны России распространило официальное опровержение.

    «Поэтому никакой заведомости при распространении ложной информации в действиях моего подзащитного не было», — говорит Евгений Губин.

    Чтобы установить это, следственное управление СК по Нижегородской области провело лингвистическую экспертизу.

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