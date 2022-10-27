Двое неизвестных облили жидкостью машину петербурженки и подожгли

Петербургская полиция расследует поджог автомобиля в одном из дворов Невского района вечером 26 октября. На камеру видеонаблюдения попали двое.



В 20:23 26 октября в полицию поступило сообщение о горящем автомобиле во дворе дома 13 по переулку Челиева, стало известно «Фонтанке» 27 октября. Прибывшие на место полицейские обнаружили белый FAW с выгоревшей передней частью. Машина принадлежит 33-летней петербурженке.

Камера видеонаблюдения засняла, как в 20:40 к машине подошли двое неизвестных, облили ее какой-то жидкостью, подожгли и скрылись. Приметы поджигателей из-за плохого качества записи разглядеть не получилось. На месте происшествия полицейские нашли две оплавленные бутылки с жидкостью, пахнущей бензином. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.