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    «Систему образования нужно менять». В МГУ готовят курс военной журналистики

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    В МГУ появится курс военной журналистики — студентов будут учить «профессионально освещать военные темы». Об этом 27 октября заявил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

    «Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — цитирует его ТАСС.

    Новиков отметил, что продвижению отечественных брендов в СМИ нужна господдержка в части субсидий, причем ее нужно распространить не только на телевидение, но и на печатные, электронные медиа и радио. Он полагает, что такие меры помогут отечественным товаропроизводителям «зайти на рекламный рынок за меньшие деньги».

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