«Систему образования нужно менять». В МГУ готовят курс военной журналистики

В МГУ появится курс военной журналистики — студентов будут учить «профессионально освещать военные темы». Об этом 27 октября заявил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.
«Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — цитирует его ТАСС.
Новиков отметил, что продвижению отечественных брендов в СМИ нужна господдержка в части субсидий, причем ее нужно распространить не только на телевидение, но и на печатные, электронные медиа и радио. Он полагает, что такие меры помогут отечественным товаропроизводителям «зайти на рекламный рынок за меньшие деньги».