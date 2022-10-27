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    В Кудрово завершается строительство школы на 1000 мест

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    В Кудрово на улице Столичной появится новая школа на 1 000 учеников. Как сообщают в ГК «Полис Групп», сейчас строительство на завершающей стадии, школа готова на 95 %. В кабинетах уже стоит мебель, а в спортзалах собирают инвентарь.

    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Полис Групп»
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    В трехэтажном здании школы в одной части расположатся классы, в другой — спортивная и обеденная зоны. Кроме того, внутри предусмотрены библиотека, спортзалы, зрительный зал со сценой, медпункт, кабинет психолога, столовая. На прилегающей территории появится зона для физкультуры и спорта — баскетбольная и волейбольная площадки, зона для подвижных игр и гимнастики для учеников средних и старших классов, поле для мини-футбола, беговая дорожка на 200 м, площадка для настольного тенниса, место для прыжков в длину. На всех площадках будет специальное набивное покрытие.

    Земельный участок под строительство школы передала ГК «Полис» в рамках соглашения о комплексном освоении территории. В рамках других оглашений с властями Ленинградской области инвестор уже построил школу на 275 мест и 4 детских сада на 630 мест.

    По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Евгения Барановского, школу в Кудрово строят по федеральной программе «Стимул» в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Полис Групп»

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