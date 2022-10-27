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    Школьница попала в больницу, пытаясь перейти улицу в Подпорожье по зебре

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    За прошедшие сутки, 26 октября, в Петербурге и Ленобласти произошло 411 ДТП, в которых пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. В Подпорожском районе сбили девочку-подростка.

    В 18:20 среды у дома 12 по проспекту Ленина в Подпорожье 38-летний мужчина на автомобиле Hyundai i30 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Восьмиклассница получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 октября.

    Всего, по данным УГИБДД, в Ленобласти за сутки произошло 79 ДТП, а в Петербурге - 332. Пострадавшие были в четырех и десяти случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили семеро взрослых и четверо детей. В области пострадали трое взрослых и одна несовершеннолетняя. Погибших не было.

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    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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