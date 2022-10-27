Школьница попала в больницу, пытаясь перейти улицу в Подпорожье по зебре

За прошедшие сутки, 26 октября, в Петербурге и Ленобласти произошло 411 ДТП, в которых пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. В Подпорожском районе сбили девочку-подростка.



В 18:20 среды у дома 12 по проспекту Ленина в Подпорожье 38-летний мужчина на автомобиле Hyundai i30 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Восьмиклассница получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 октября.