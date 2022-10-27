Массовая авария с грузовиками собрала 6-километровую пробку на КАД

Несколько грузовых и легковых машин столкнулись на востоке кольцевой автодороги Петербурга, превратив магистраль в «бутылочное горлышко». А пару перекрестков в городе утром 27 октября замедлили неработающие светофоры.

Около 9:30 на 44-м километре внешнего кольца КАД, на развязке с Колтушским шоссе, столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария обошлась без пострадавших, но сильно затруднила движение. Участники ДТП заняли переходно-скоростную, первую, вторую и третью полосы, а также частично съезд с внешнего кольца в Петербург. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся на 6 километров.