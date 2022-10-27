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    Массовая авария с грузовиками собрала 6-километровую пробку на КАД

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    Несколько грузовых и легковых машин столкнулись на востоке кольцевой автодороги Петербурга, превратив магистраль в «бутылочное горлышко». А пару перекрестков в городе утром 27 октября замедлили неработающие светофоры.

    Около 9:30 на 44-м километре внешнего кольца КАД, на развязке с Колтушским шоссе, столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария обошлась без пострадавших, но сильно затруднила движение. Участники ДТП заняли переходно-скоростную, первую, вторую и третью полосы, а также частично съезд с внешнего кольца в Петербург. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся на 6 километров.

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    В городе утренние пробки усугубили неработающие светофоры. Какое-то время водителям пришлось толкаться без них на перекрестках Лиговского проспекта с набережной Обводного канала и Среднеохтинского проспекта с шоссе Революции, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото и комментариям, позже туда направили регулировщиков.

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    При этом общая загруженность дорог в Петербурге утром составила обычные 6 баллов. Это на 1 балл меньше, чем было накануне, сообщают «Яндекс.Пробки». Лидером по плотности движения в который уже раз стал участок проспект Славы — Народная улица к Московскому, там снова было 9 баллов. По 8 баллов фиксировали на Пискарёвском проспекте и отрезке Заневский проспект — проспект Косыгина в центр.

    Самые крупные пробки утра собрались

    • в 9:59 на внутреннем кольце КАД — 9,6 км от Мурманского шоссе до Софийской улицы;
    • в 8:23 на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина и Заневском проспекте — 7,7 км от КАД до Новочеркасского проспекта;
    • в 9:59 на внешнем кольце КАД — 6,2 км от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе;
    • в 9:17 на Московском шоссе — 5,8 км от реки Поповой Ижорки до Колпинского шоссе;
    • в 8:47 на проспекте Обуховской Обороны — 5,1 км от Большого Обуховского моста до улицы Крупской.
    Фото: «Мегаполис»

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    Комментарии 1

    Трындин27 Окт 2022 в 12:45
    Интересно - каков стаж водителей легковых автомобилей, поучаствовавших в ДТП на КАД?
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