Годовалому Косте требуется срочное лечение. И очень дорогое

Костя родился с огромным бурым пятном на спине. Предварительный диагноз был сразу понятен — гигантский невус. Это опасное заболевание кожи, предвестник смертельно опасной меланомы. Такие новообразования необходимо как можно скорее удалять. Но случай Кости очень сложный, лечение будет долгим и дорогим.

Поделиться Поделиться





Костя Ивкин, 1 год. Гигантский невус кожи спины. Поможет серия операций. 964 272 руб. Костя появился на свет в срок путём кесарева через 16 часов безводного периода. Врачи сразу обратили внимание на огромное бурое пятно на спине ребёнка. Маме посоветовали, как можно скорее обратиться к онкологу, но предварительный диагноз был понятен сразу — гигантский невус.



Главная опасность невуса в том, что в любой момент он может переродиться в рак кожи. Меланома развивается стремительно, даёт метастазы практически во все органы и ткани и очень плохо поддаётся лечению. Поэтому основная рекомендация — убрать невус как можно скорее. Другая опасность заключается в том, что клетки невуса могут проникнуть глубже и затронуть спинной мозг. Это в свою очередь приведёт к серьёзным неврологическим нарушениям. Вот ещё одна весомая причина не тянуть с лечением и убирать новообразование в ближайшее время.



Чтобы хоть как-то снизить риски, необходимо максимально оградить невус от солнечного света и любого механического воздействия. Ведь ушибы, порезы, натирающая одежда могут спровоцировать перерождение в смертельно опасную меланому. Кроме того, гормональная перестройка организма ребёнка — ещё один мощнейший провоцирующий фактор, которого никак не избежать.

Сейчас Косте годик. И невус, с которым малыш родился, успел за это время сильно измениться. Пятно растёт вместе с ребёнком. Чем больше Костя, тем большую площадь занимает невус. А значит, задача врачей со временем только усложняется. Другой опасный звоночек — новообразование стало доставлять мальчику дискомфорт. Любое прикосновение к спине вызывает боль.



Все вместе эти признаки говорят о том, что лечение необходимо начинать уже сейчас. Такие обширные невусы удалить очень сложно. В случае с Костей лучше всего подойдёт метод, при котором под кожу вживляются экспандеры — специальные баллоны периодически подкачиваются, чтобы растянуть здоровую кожу рядом с невусом. Потом её используют для пересадки. Метод наименее травматичный, он безопасен и позволяет убрать новообразование практически бесследно в самые короткие сроки.



Подобное лечение считается сложным. В России его тоже проводят, в частности, в одной из клиник Петербурга — здесь берутся практически за любые случаи и помогают пациентам со всей страны и даже из иностранных государств. Для Кости уже составили план лечения, который состоит из двух этапов. После всех запланированных операций от невуса не останется и следа, малыш будет полностью здоров.



Но лечение это платное. Его стоимость больше одного миллиона рублей. Для родителей Кости сумма непосильна. Семья живёт в небольшом селе. Собрать такие деньги они не смогут, а взять кредит не позволяют скромные доходы.

За помощью родители мальчика обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано 16 % от нужной суммы. Семья Кости очень надеется на помощь неравнодушных людей, ведь это единственная возможность попасть их сыну на жизненно важное лечение.

