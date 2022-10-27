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    Житель Петербурга не сразу сообщил о хищении сумки с военным билетом. Полиция не оставила его без важного документа

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    Только спустя две недели житель Красногвардейского района рассказал полиции о том, как в результате ограбления остался без военного билета. Ему помогли почти мгновенно.

    В МВД 33-летний местный житель пришел накануне утром, стало известно «Фонтанке» 27 октября. Он сообщил, что еще 7 октября за полчаса до полуночи у дома 64 по Муринской дороге на него напали двое. По предварительной информации, они избили петербуржца и отняли у него рюкзак, в котором были паспорт, военный билет и 20 тыс. рублей, а также вытащили из кармана мобильный телефон.

    В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в грабеже: 32-летнего жителя Республики Ингушетия и 32-летнего петербуржца из поселка Металлострой. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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