Житель Петербурга не сразу сообщил о хищении сумки с военным билетом. Полиция не оставила его без важного документа

Только спустя две недели житель Красногвардейского района рассказал полиции о том, как в результате ограбления остался без военного билета. Ему помогли почти мгновенно.



В МВД 33-летний местный житель пришел накануне утром, стало известно «Фонтанке» 27 октября. Он сообщил, что еще 7 октября за полчаса до полуночи у дома 64 по Муринской дороге на него напали двое. По предварительной информации, они избили петербуржца и отняли у него рюкзак, в котором были паспорт, военный билет и 20 тыс. рублей, а также вытащили из кармана мобильный телефон.

