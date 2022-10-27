Остался без зубов и часов. Гендиректора монтажной фирмы ограбили у Александринского театра

Ночная прогулка по центру Петербурга привела 32-летнего гендиректора монтажной фирмы и его знакомого в больницу. Мужчина недосчитался зубов и часов и описывает четырёх негодяев.



Гендиректор попал в больницу в ночь на воскресенье, стало известно «Фонтанке» 27 октября. По предварительной информации, он был нетрезв, у него была сломана челюсть и выбиты два десятка зубов. Также медики зафиксировали у пациента травму головы.

