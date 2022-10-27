    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    762мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur61.57

    Остался без зубов и часов. Гендиректора монтажной фирмы ограбили у Александринского театра

    5996
    2 комментария

    Ночная прогулка по центру Петербурга привела 32-летнего гендиректора монтажной фирмы и его знакомого в больницу. Мужчина недосчитался зубов и часов и описывает четырёх негодяев.

    Гендиректор попал в больницу в ночь на воскресенье, стало известно «Фонтанке» 27 октября. По предварительной информации, он был нетрезв, у него была сломана челюсть и выбиты два десятка зубов. Также медики зафиксировали у пациента травму головы.

    Через пару часов в Мариинскую больницу попал и знакомый пострадавшего, которому неделю назад исполнилось 34. Он тоже был изрядно пьян, у него был сломан нос.

    Сначала гендиректор про грабеж не упоминал, но 26 октября всё-таки написал заявление в полицию. По его словам, они со знакомым стояли у дома 1/3 на площади Островского, как вдруг к ним подошли четверо незнакомцев, избили и забрали часы стоимостью 30 тысяч рублей.

    Возбуждено дело о грабеже.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    DEMOMON27 Окт 2022 в 10:18
    Мутная история. Может они друг друга мутузили?
    +0−0
    Libertad3127 Окт 2022 в 10:02
    "Раствор коварен!"(с))))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close