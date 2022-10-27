Казахстан сообщил, что страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров

Государства — участники СНГ подписали соглашение о выдаче друг другу беглых коррупционеров. Об этом, как передаёт 27 октября «Интерфакс», сообщила пресс-служба госагентства Казахстана по противодействию коррупции.
Документ подготовили ещё в 2008 году, но только в 2022-м стороны договорились о его окончательной редакции и подписали на саммите СНГ в Астане 14 октября, добавили в агентстве.
«Действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции», — отмечается в сообщении.
В частности, стороны обязуются проводить скоординированные и согласованные оперативные мероприятия и спецоперации по коррупционным преступлениям, сотрудничать в розыске, задержании и выдаче подозреваемых. Совместная деятельность включает в себя разработку стратегии и планов, создание информационных систем в сфере противодействия коррупции, повышение квалификации кадров.