Казахстан сообщил, что страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров

Государства — участники СНГ подписали соглашение о выдаче друг другу беглых коррупционеров. Об этом, как передаёт 27 октября «Интерфакс», сообщила пресс-служба госагентства Казахстана по противодействию коррупции.



Документ подготовили ещё в 2008 году, но только в 2022-м стороны договорились о его окончательной редакции и подписали на саммите СНГ в Астане 14 октября, добавили в агентстве.



«Действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции», — отмечается в сообщении.

