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    Казахстан сообщил, что страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров

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    Государства — участники СНГ подписали соглашение о выдаче друг другу беглых коррупционеров. Об этом, как передаёт 27 октября «Интерфакс», сообщила пресс-служба госагентства Казахстана по противодействию коррупции.

    Документ подготовили ещё в 2008 году, но только в 2022-м стороны договорились о его окончательной редакции и подписали на саммите СНГ в Астане 14 октября, добавили в агентстве.

    «Действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции», — отмечается в сообщении.

    В частности, стороны обязуются проводить скоординированные и согласованные оперативные мероприятия и спецоперации по коррупционным преступлениям, сотрудничать в розыске, задержании и выдаче подозреваемых. Совместная деятельность включает в себя разработку стратегии и планов, создание информационных систем в сфере противодействия коррупции, повышение квалификации кадров.

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    Комментарии 1

    26586993727 Окт 2022 в 09:28
    "Государства-участники СНГ" это кто?
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