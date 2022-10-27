Губернатор Севастополя рассказал об атаке дрона на Балаклавскую ТЭЦ

Балаклавскую ТЭЦ в Севастополе атаковали при помощи беспилотника. Загорелся один из трансформаторов, никто не пострадал. Об этом 27 октября рассказал глава города Михаил Развожаев.

«Cовершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал», — рассказал Развожаев в своем Telegram-канале.



По прибытии сотрудников МЧС отрытого горения уже не было. Работники ТЭЦ сами справились с возгоранием. Атака беспилотника не повлияла на электроснабжение Севастополя и Крыма.