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    Губернатор Севастополя рассказал об атаке дрона на Балаклавскую ТЭЦ

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    2 комментария

    Балаклавскую ТЭЦ в Севастополе атаковали при помощи беспилотника. Загорелся один из трансформаторов, никто не пострадал. Об этом 27 октября рассказал глава города Михаил Развожаев.

    «Cовершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал», — рассказал Развожаев в своем Telegram-канале.


    По прибытии сотрудников МЧС отрытого горения уже не было. Работники ТЭЦ сами справились с возгоранием. Атака беспилотника не повлияла на электроснабжение Севастополя и Крыма.

    По словам губернатора Севастополя, большого ущерба удалось избежать благодаря предпринятым мерам безопасности.

    «Средства радиолокационной защиты по сути «сбили» беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели», — уточнил Развожаев.

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    Комментарии 2

    pride27 Окт 2022 в 09:52
    Просто удивительно получается. Как дрон мог выбрать именно неработающий трансформатор?
    +0−0
    X-кот27 Окт 2022 в 09:47
    а почему не хочется верить? к чему бы это?
    +0−0
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