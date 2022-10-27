    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    761мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur61.57

    Bloomberg узнало о смягчении позиции США по потолку цен на нефть из России

    564
    обсудить

    Власти США решили пересмотреть механизм предельной цены на российскую нефть. Обсуждается введение более мягких ограничений, когда цена будет выше предложенного ранее диапазона. Об этом 26 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Изначально обсуждалось введение потолка на нефть из России в 40–60 долларов за баррель.

    Пересмотр позиции связан со скептицизмом со стороны инвесторов и рисков на финансовых рынках, которые вызваны волатильностью сырой нефти.

    «США и Европейский союз, скорее всего, согласятся на более слабо контролируемый потолок при более высокой цене», — говорился в публикации.

    Также Bloomberg уточняет, что механизм на ограничение цен планируют ввести только в странах «Большой семерки» и Австралии. Также представители США хотят привлечь к этому Новую Зеландию и Норвегию.

    Собеседники добавили, что Южная Корея в частном порядке заявила, что намерена присоединиться к этому.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close