Bloomberg узнало о смягчении позиции США по потолку цен на нефть из России

Власти США решили пересмотреть механизм предельной цены на российскую нефть. Обсуждается введение более мягких ограничений, когда цена будет выше предложенного ранее диапазона. Об этом 26 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Изначально обсуждалось введение потолка на нефть из России в 40–60 долларов за баррель.

Пересмотр позиции связан со скептицизмом со стороны инвесторов и рисков на финансовых рынках, которые вызваны волатильностью сырой нефти.