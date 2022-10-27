Bloomberg узнало о смягчении позиции США по потолку цен на нефть из России

Власти США решили пересмотреть механизм предельной цены на российскую нефть. Обсуждается введение более мягких ограничений, когда цена будет выше предложенного ранее диапазона. Об этом 26 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Изначально обсуждалось введение потолка на нефть из России в 40–60 долларов за баррель.
Пересмотр позиции связан со скептицизмом со стороны инвесторов и рисков на финансовых рынках, которые вызваны волатильностью сырой нефти.
«США и Европейский союз, скорее всего, согласятся на более слабо контролируемый потолок при более высокой цене», — говорился в публикации.
Также Bloomberg уточняет, что механизм на ограничение цен планируют ввести только в странах «Большой семерки» и Австралии. Также представители США хотят привлечь к этому Новую Зеландию и Норвегию.
Собеседники добавили, что Южная Корея в частном порядке заявила, что намерена присоединиться к этому.