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    Миллион кружек кофе и много пельменей. В Пулково подвели «гастрономические» итоги года

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    4 комментария

    Петербургский аэропорт Пулково подвёл «гастрономические» итоги с начала года. Сотрудники подсчитали число съеденных порций пельменей и борща, а также выяснили, как много напитков купили пассажиры.

    Начнём с наиболее популярного. Один миллион кружек кофе был выпит в воздушной гавани с января. Ещё 79 млн раз и получится объём Байкала. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Пулково. https://t.me/pulkovo_led/848

    За ними следует излюбленное блюдо — пельмени. 129 тысяч порций съели пассажиры с начала года, что почти в два раза больше мирового рекорда, поставленного за день в Ижевске.

    С любовью пассажиры относятся и к борщу. За указанный период в аэропорту его купили 34 тысячи раз.

    Не обошлось и без спиртного — в терминале выпили 287 тысяч бокалов вина и 363 тысячи кружки пива.

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    Комментарии 4

    triton197726 Окт 2022 в 23:30
    На счет кофе, из которого почти Байкал: по моему еще у итальянского сказочника Джанни Родари была повесть о летающем торте, который по размерам превосходил диаметр того же Рима)
    +1−0
    posvol26 Окт 2022 в 23:07
    Действительно полезная и жизнеутверждающая информация
    +0−0
    hal900026 Окт 2022 в 23:06
    Пельмени эт женская еда..при детях не могу сказать почему..
    +0−1
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