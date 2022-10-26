Миллион кружек кофе и много пельменей. В Пулково подвели «гастрономические» итоги года

Петербургский аэропорт Пулково подвёл «гастрономические» итоги с начала года. Сотрудники подсчитали число съеденных порций пельменей и борща, а также выяснили, как много напитков купили пассажиры.
Начнём с наиболее популярного. Один миллион кружек кофе был выпит в воздушной гавани с января. Ещё 79 млн раз и получится объём Байкала. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Пулково. https://t.me/pulkovo_led/848
За ними следует излюбленное блюдо — пельмени. 129 тысяч порций съели пассажиры с начала года, что почти в два раза больше мирового рекорда, поставленного за день в Ижевске.
С любовью пассажиры относятся и к борщу. За указанный период в аэропорту его купили 34 тысячи раз.
Не обошлось и без спиртного — в терминале выпили 287 тысяч бокалов вина и 363 тысячи кружки пива.