СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика». Встреча проходила 26 сентября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Голы за СКА забили Эмиль Галимов (23 минута), Александр Волков (31), Степан Фальковский (57 — в большинстве). У «Нефтехимика» отличился Андрей Белозеров (55 — в большинстве).
Эта победа стала для СКА 21-й в 23 матчах сезона и пятой подряд. Петербургский клуб продолжает уверенно лидировать в чемпионате КХЛ.
Следующий матч армейцы с Невы проведут 28 октября в Москве против столичного «Динамо».