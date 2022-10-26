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    СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика». Встреча проходила 26 сентября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

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    Голы за СКА забили Эмиль Галимов (23 минута), Александр Волков (31), Степан Фальковский (57 — в большинстве). У «Нефтехимика» отличился Андрей Белозеров (55 — в большинстве).

    Эта победа стала для СКА 21-й в 23 матчах сезона и пятой подряд. Петербургский клуб продолжает уверенно лидировать в чемпионате КХЛ.

    Следующий матч армейцы с Невы проведут 28 октября в Москве против столичного «Динамо».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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