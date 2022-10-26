Хитрый железнодорожник ради премии закладывал «бомбы» и сам же их находил

Хитрого 57-летнего сотрудника железнодорожного предприятия раскусила полиция Орла. Ответственный гражданин на деле оказался жуликом. Ради премии он мастерил из подручных материалов макеты бомб, раскладывал их по составам, а затем сам же и находил. Историю комбинатора рассказали 26 октября в пресс-службе МВД России.



По материалам уголовного дела, осмотрщик-ремонтник вагонов дважды закладывал муляжи, а о находках отчитывался перед начальством. Разумеется, без проверки не обошлось. Экспертиза показала, что бомбы — обычные поделки, а вот «везучесть» железнодорожника заинтересовала сотрудников линейного отдела МВД и УФСБ. Они быстро раскрыли аферы предприимчивого мужчины.

