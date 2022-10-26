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    Хитрый железнодорожник ради премии закладывал «бомбы» и сам же их находил

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    Хитрого 57-летнего сотрудника железнодорожного предприятия раскусила полиция Орла. Ответственный гражданин на деле оказался жуликом. Ради премии он мастерил из подручных материалов макеты бомб, раскладывал их по составам, а затем сам же и находил. Историю комбинатора рассказали 26 октября в пресс-службе МВД России.

    По материалам уголовного дела, осмотрщик-ремонтник вагонов дважды закладывал муляжи, а о находках отчитывался перед начальством. Разумеется, без проверки не обошлось. Экспертиза показала, что бомбы — обычные поделки, а вот «везучесть» железнодорожника заинтересовала сотрудников линейного отдела МВД и УФСБ. Они быстро раскрыли аферы предприимчивого мужчины.

    «Долгожданного поощрения теперь железнодорожнику не видать, ведь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел по статье 207 УК РФ, расследование которых завершено. В ближайшее время он предстанет перед судом», — рассказали в МВД России.

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