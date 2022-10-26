    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, южн

    759мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.33eur60.46

    США ввели новые санкции. В список попали певица Жасмин и сын Юрия Чайки

    1803
    3 комментария

    США объявили о новых санкциях против российских граждан и компаний. Об этом 26 октября сообщает Минфин страны.

    Согласно опубликованным дополнениям, под ограничения попали АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие.

    В список также добавили певицу Сару Шор, более известную как Жасмин, и её супруга, молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. В перечне, кроме того, оказался Игорь Чайка — сын бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

    В Минфине объяснили, что новые санкции связаны с «коррупцией и вредоносными операциями РФ в Молдавии». Под ограничения попали девять физических и 12 юридических лиц.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    своих не бросаем26 Окт 2022 в 18:50
    хорошо, но мало...
    +2−0
    AEG126 Окт 2022 в 18:46
    Не стоило имя этого сына прям уж так в открытую называть.
    В их кругу он - ЙФЯУ9
    +4−0
    Leningradas_Velns26 Окт 2022 в 18:43
    Пухлика, который за бюджетные деньги "заряжал воздух музыкой" - это понятно. А что со старшим брателлой, который на япончика похожий?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close