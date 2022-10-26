США ввели новые санкции. В список попали певица Жасмин и сын Юрия Чайки

США объявили о новых санкциях против российских граждан и компаний. Об этом 26 октября сообщает Минфин страны.
Согласно опубликованным дополнениям, под ограничения попали АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие.
В список также добавили певицу Сару Шор, более известную как Жасмин, и её супруга, молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. В перечне, кроме того, оказался Игорь Чайка — сын бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
В Минфине объяснили, что новые санкции связаны с «коррупцией и вредоносными операциями РФ в Молдавии». Под ограничения попали девять физических и 12 юридических лиц.