Трассу «Кола» за Ладожским мостом сузят и замедлят в сторону области

Дорожные работы на несколько месяцев ограничат движение на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. На участке за Ладожским мостом через Неву строят выезд от будущего торгово-промышленного комплекса.

С 27 октября 2022 года по 27 января 2023 года на 42-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Кировском городском поселении полосы в сторону Мурманска сузят до 3,5 метров каждую, а скорость движения в этом направлении ограничат до 50 км/ч, сообщает 26 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Проезд в сторону Петербурга будет осуществляться в обычном режиме.