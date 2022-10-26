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    Трассу «Кола» за Ладожским мостом сузят и замедлят в сторону области

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы на несколько месяцев ограничат движение на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. На участке за Ладожским мостом через Неву строят выезд от будущего торгово-промышленного комплекса.

    С 27 октября 2022 года по 27 января 2023 года на 42-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Кировском городском поселении полосы в сторону Мурманска сузят до 3,5 метров каждую, а скорость движения в этом направлении ограничат до 50 км/ч, сообщает 26 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Проезд в сторону Петербурга будет осуществляться в обычном режиме.

    АО «эСКа» строит там переходно-скоростные полосы и примыкание к трассе, чтобы обеспечить доступ транспорта к строящемуся Многофункциональному торгово-промышленному комплексу, расположенному рядом. Заказчиком работ является ООО «Инвест-Сервис-плюс».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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