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    Петербургские депутаты решили поднять нижнюю планку штрафа за несанкционированные свалки. Теперь нарушитель заплатит не две, а четыре тысячи

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    3 комментария

    Петербургские депутаты увеличивают нижний порог штрафов за несанкционированные свалки. Таким образом, считают чиновники, они смогут лучше бороться с мусором.

    Так, в законопроекте, одобренном в первом чтении, предлагается увеличить нижний порог штрафа с двух до четырех тысяч для физических лиц, с двадцати до сорока тысяч — для должностных лиц, и с 500 до 700 тысяч — для юридических.

    «Мы боремся со свалками или с чиновниками, которые выписывают маленькие штрафы?» — спросил единоросс Алексей Макаров у представителей Смольного во время рассмотрения документа. Ему сообщили, что верхние пороги и так находятся на максимальном уровне, а вот нижние поднять ещё можно, так как иногда именно по минимуму приходится назначать штрафы тем, у кого есть несовершеннолетние дети или другие причины для смягченного наказания.

    В пояснительной записке к документу говорится, что в Российской Федерации ежегодно образуется порядка 4 млрд тонн отходов. Из них более 50 млн тонн составляют твердые коммунальные отходы, обращение с которыми осуществляют региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

    В 2020 году на территории Санкт-Петербурга выявлено 339 несанкционированных свалок отходов, в 2021 году — 167, а за истекший период 2022 года — 118, говорится в документе.

    Несанкционированные свалки отходов, как правило, расположены на землях общего пользования, поэтому на их ликвидацию тратят средства бюджета Санкт-Петербурга. В 2020 году на это было предусмотрено около 1 млн рублей, в 2021 году — 74 млн рублей, в 2022 году — 148 млн рублей.

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    Комментарии 3

    27564035626 Окт 2022 в 18:57
    Пока виновных сажать не начнут, ничего не поменяется. В Вестях уже не первый год про свалки в водоохранной зоне рассказывают.
    +0−0
    aborigenSPB26 Окт 2022 в 18:31
    А несовершеннолетних детей сюда зачем приплели? Можно подумать, от них больше всего мусора😏
    Свалки устраивают левые застройщики и халтурщики, которые не включают в смету вывоз мусора, а также председатели разных кооперативов, которые тоже хотят сэкономить в свою пользу.
    Надо просто конфисковывать автомобиль, который свалил мусор - тогда желающих подзаработать на этом поприще убавится!
    +1−0
    Игoрь26 Окт 2022 в 18:19
    Это сильно меняет дело))
    +0−0
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