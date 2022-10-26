Петербургские депутаты решили поднять нижнюю планку штрафа за несанкционированные свалки. Теперь нарушитель заплатит не две, а четыре тысячи

Так, в законопроекте, одобренном в первом чтении, предлагается увеличить нижний порог штрафа с двух до четырех тысяч для физических лиц, с двадцати до сорока тысяч — для должностных лиц, и с 500 до 700 тысяч — для юридических.

Петербургские депутаты увеличивают нижний порог штрафов за несанкционированные свалки. Таким образом, считают чиновники, они смогут лучше бороться с мусором.

«Мы боремся со свалками или с чиновниками, которые выписывают маленькие штрафы?» — спросил единоросс Алексей Макаров у представителей Смольного во время рассмотрения документа. Ему сообщили, что верхние пороги и так находятся на максимальном уровне, а вот нижние поднять ещё можно, так как иногда именно по минимуму приходится назначать штрафы тем, у кого есть несовершеннолетние дети или другие причины для смягченного наказания.

В пояснительной записке к документу говорится, что в Российской Федерации ежегодно образуется порядка 4 млрд тонн отходов. Из них более 50 млн тонн составляют твердые коммунальные отходы, обращение с которыми осуществляют региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В 2020 году на территории Санкт-Петербурга выявлено 339 несанкционированных свалок отходов, в 2021 году — 167, а за истекший период 2022 года — 118, говорится в документе.



Несанкционированные свалки отходов, как правило, расположены на землях общего пользования, поэтому на их ликвидацию тратят средства бюджета Санкт-Петербурга. В 2020 году на это было предусмотрено около 1 млн рублей, в 2021 году — 74 млн рублей, в 2022 году — 148 млн рублей.

