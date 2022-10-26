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    Боевые действия на Украине

    Путин: США используют Украину как таран против России

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    12 комментариев

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина стала инструментом американской внешней политики. Свою позицию он высказал 26 октября на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

    «Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют её как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

    Кроме того, президент РФ сказал, что недружественные страны продолжают пытаться реализовать на территории СНГ сценарии «цветных революций», разжигают вооруженные конфликты и «активно используют карту национализма и экстремизма».

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    Комментарии 12

    kоt-obormot26 Окт 2022 в 18:22
    Враг не дремлет!
    +0−0
    ЯмамаИра26 Окт 2022 в 18:13
    Зачем же он с голой ж. на таран полез???
    +11−0
    Dmitry Antonov26 Окт 2022 в 17:53
    Совсем всё плохо. И никакого просвета.
    Правильно говорил один литературный персонаж:"Разруха не в клозетах, а в головах".
    +14−1
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