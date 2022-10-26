Путин: США используют Украину как таран против России

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина стала инструментом американской внешней политики. Свою позицию он высказал 26 октября на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.



«Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют её как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

