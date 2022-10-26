Командировки чиновников Петербурга в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области оплатят в двойном размере, а допрасходы будут безотчётны

Так, согласно законопроекту, участники служебных поездок на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей получат денежное вознаграждение в двойном размере. Кроме того, на возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных), будет производиться сумма в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

Ещё одна новация: чиновники предложили разрешить государственным органам Санкт-Петербурга выплачивать любые безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.



При этом, как заявил представитель губернатора Константин Сухенко, дополнительные расходы для реализации законопроекта не потребуются: «Ни для кого не тайна, что командировок за рубеж сейчас почти нет. Экономия по расходам есть».



Против законопроекта выступил «яблочник» Александр Шишлов. «Я очень часто слышу, что мы не можем повлиять на то, что делает федеральная власть, сейчас как раз этот случай, в городе нет единодушия после 24 февраля, нет и консенсуса по присоединению этих территорий, может желающие будут ездить за свой счет?!»

