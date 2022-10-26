МВД РФ планирует изменить внешний вид водительских прав

В оформление водительских прав с весны 2023 года могут внести изменения. С оборотной стороны хотят убрать штрихкод.
МВД России подготовило проект приказа, уточняющего положения, необходимые для правильного оформления водительского удостоверения. Документ, опубликованный 26 октября на портале проектов нормативно-правовых актов, исключает необходимость формирования штрихкода на оборотной стороне удостоверения. Как говорится в пояснительной записке, сейчас его не используют для считывания информации.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.
Штрихкод на водительских правах стали печатать в 2011 году. Он должен был помогать полиции в борьбе с поддельными водительскими удостоверениями.