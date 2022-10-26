    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, южн

    758мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.33eur60.46

    МВД РФ планирует изменить внешний вид водительских прав

    4542
    7 комментариев

    В оформление водительских прав с весны 2023 года могут внести изменения. С оборотной стороны хотят убрать штрихкод.

    МВД России подготовило проект приказа, уточняющего положения, необходимые для правильного оформления водительского удостоверения. Документ, опубликованный 26 октября на портале проектов нормативно-правовых актов, исключает необходимость формирования штрихкода на оборотной стороне удостоверения. Как говорится в пояснительной записке, сейчас его не используют для считывания информации.

    Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

    Штрихкод на водительских правах стали печатать в 2011 году. Он должен был помогать полиции в борьбе с поддельными водительскими удостоверениями.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    timalean26 Окт 2022 в 15:51
    Печатают с 2011-го и с тех пор не используют. Зато сейчас, когда запустили цифровые водительские права через приложение «Госуслуги Авто», и появилась возможность сканировать штрихкод (в приложении QR код) и бороться с подделками, МВД решило убрать этот штрихкод с физических прав. Где логика, а?
    +1−0
    ***_12326 Окт 2022 в 15:50
    Иностранный язык опять уберут?
    +0−0
    26617404326 Окт 2022 в 15:41
    Это всё во благо народа. Не подумайте, что денежная корысть.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close