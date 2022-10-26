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    «Важно мобилизовать все силы и средства». Путин высказался о борьбе с терроризмом

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    10 комментариев

    Террористические группировки пытаются проникнуть в страны СНГ, государства — члены Содружества еще не сталкивались с подобными комплексными угрозами. Об этом 26 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

    По словам российского лидера, запрещенные в РФ террористические организации ИГИЛ*, «Аль-Каида»* и другие всё еще представляют опасность.

    «Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несёт потенциальный риск вторжения в этот регион», — подчеркнул Путин.

    Общая задача стран Содружества — максимально защитить от них народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, а также продолжать взаимовыгодное развитие интеграционных процессов.

    «На решение этих задач сегодня важно мобилизовать все вверенные вам силы и средства. И, конечно, в полной мере использовать накопленный опыт и контакты, которые, как мы уже не раз убеждались, заметно увеличивают потенциал и эффективность работы каждой службы», — отметил президент РФ.

    Путин призвал развивать сотрудничество между странами СНГ в сфере антитеррора. В том числе продолжать обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, выявлять и перекрывать каналы проникновения террористов под видом мигрантов, пресекать «расползание иностранных наёмников с боевым опытом».

    Упомянул глава государства также теракт на Крымском мосту и попытки диверсий на Курской АЭС, в этом контексте он призвал к повышению мер безопасности на объектах важной транспортной и энергетической инфраструктуры, а также в местах массового пребывания граждан.

    *запрещенные в России террористические организации

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    Комментарии 10

    Семён Воля26 Окт 2022 в 16:55
    Когда вы говорите, Иван Вастльевич, такое ощущение, что вы бредите (С)
    +1−0
    X-кот26 Окт 2022 в 15:51
    прав презик, ой как прав.. давно уже надо.. а то вон как дело пошло
    +1−0
    MidNightWoodpecker26 Окт 2022 в 15:33
    Кругом враги, надо сплотиться!
    Всей страной встанем на защиту яхт и дворцов!
    +12−0
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