«Важно мобилизовать все силы и средства». Путин высказался о борьбе с терроризмом

Террористические группировки пытаются проникнуть в страны СНГ, государства — члены Содружества еще не сталкивались с подобными комплексными угрозами. Об этом 26 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.



По словам российского лидера, запрещенные в РФ террористические организации ИГИЛ*, «Аль-Каида»* и другие всё еще представляют опасность.



«Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несёт потенциальный риск вторжения в этот регион», — подчеркнул Путин.

