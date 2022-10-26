«Важно мобилизовать все силы и средства». Путин высказался о борьбе с терроризмом

Террористические группировки пытаются проникнуть в страны СНГ, государства — члены Содружества еще не сталкивались с подобными комплексными угрозами. Об этом 26 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По словам российского лидера, запрещенные в РФ террористические организации ИГИЛ*, «Аль-Каида»* и другие всё еще представляют опасность.
«Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несёт потенциальный риск вторжения в этот регион», — подчеркнул Путин.
Общая задача стран Содружества — максимально защитить от них народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, а также продолжать взаимовыгодное развитие интеграционных процессов.
«На решение этих задач сегодня важно мобилизовать все вверенные вам силы и средства. И, конечно, в полной мере использовать накопленный опыт и контакты, которые, как мы уже не раз убеждались, заметно увеличивают потенциал и эффективность работы каждой службы», — отметил президент РФ.
Путин призвал развивать сотрудничество между странами СНГ в сфере антитеррора. В том числе продолжать обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, выявлять и перекрывать каналы проникновения террористов под видом мигрантов, пресекать «расползание иностранных наёмников с боевым опытом».
Упомянул глава государства также теракт на Крымском мосту и попытки диверсий на Курской АЭС, в этом контексте он призвал к повышению мер безопасности на объектах важной транспортной и энергетической инфраструктуры, а также в местах массового пребывания граждан.
*запрещенные в России террористические организации