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    Мать проснулась от криков и хрипов. Омич получил 18 лет за убийство дочери, не вовремя включавшей телевизор

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    4 комментария

    Омский областной суд определил в колонию строгого режима Василия Загацкого, обвиняемого в гибели четырёхлетнего ребёнка. К приговору мужчина, которого застали с руками на шее девочки, отозвал своё признание.

    О приговоре жителю деревни Кольцово 26 октября сообщает прокуратура Омской области. Суд установил, что в ночь на 1 февраля Загацкий уснул после алкогольных возлияний с гражданской женой и был разбужен шумом телевизора, который смотрела дочь. Она просила включить мультфильмы.

    «Разозлившись на ребёнка, он нанёс ей несколько ударов рукой по голове, а затем стал душить, выкрикивая в адрес потерпевшей угрозы убийством», — говорится в релизе надзорного ведомства.

    Когда разбуженная криками и хрипами мать оттолкнула мужчину от дочери, та уже не подавала признаков жизни. NGS55.RU пишет, что женщина ночью позвонила родственнице с просьбой вызвать полицию и скорую, девочка, по её словам, была мертва.

    Прокуратура просила для Загацкого 19 лет строгого режима. Во время предварительного следствия он не отрицал вину, но в суде передумал и стал настаивать на самооговоре. Убедить судью не удалось. 40-летнего Загацкого приговорили к 18 годам колонии.

    В семье остались двое мальчиков. На момент случившегося одному был год, второму три года. Сообщалось, что родители не заключали брак, но растили детей вместе.

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    Комментарии 4

    26605859026 Окт 2022 в 16:00
    Настоящие, неподдельные святые традиционные семейные ценности
    +1−1
    25267490126 Окт 2022 в 15:25
    Неудивительно, при таком потоке злоы, насилия, ненависти от Кремля и госСМИ.
    +1−2
    antiLOOP26 Окт 2022 в 15:23
    Новости, которые мы заслужили?
    +1−1
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