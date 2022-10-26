Мать проснулась от криков и хрипов. Омич получил 18 лет за убийство дочери, не вовремя включавшей телевизор

Омский областной суд определил в колонию строгого режима Василия Загацкого, обвиняемого в гибели четырёхлетнего ребёнка. К приговору мужчина, которого застали с руками на шее девочки, отозвал своё признание.

О приговоре жителю деревни Кольцово 26 октября сообщает прокуратура Омской области. Суд установил, что в ночь на 1 февраля Загацкий уснул после алкогольных возлияний с гражданской женой и был разбужен шумом телевизора, который смотрела дочь. Она просила включить мультфильмы.



«Разозлившись на ребёнка, он нанёс ей несколько ударов рукой по голове, а затем стал душить, выкрикивая в адрес потерпевшей угрозы убийством», — говорится в релизе надзорного ведомства.



Когда разбуженная криками и хрипами мать оттолкнула мужчину от дочери, та уже не подавала признаков жизни. NGS55.RU пишет, что женщина ночью позвонила родственнице с просьбой вызвать полицию и скорую, девочка, по её словам, была мертва.

Прокуратура просила для Загацкого 19 лет строгого режима. Во время предварительного следствия он не отрицал вину, но в суде передумал и стал настаивать на самооговоре. Убедить судью не удалось. 40-летнего Загацкого приговорили к 18 годам колонии.

