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    «Все ракеты достигли целей». Минобороны под руководством Путина отработало нанесение ответного ядерного удара

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    11 комментариев

    Минобороны РФ под руководством президента Владимира Путина провело тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом 26 октября сообщили в Кремле.

    Минобороны РФ

    С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», а из акватории Баренцева моря запустили баллистическую ракету «Синева». Кроме того, к выполнению задач привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет.

    О ходе тренировки президенту доложил глава Минобороны Сергей Шойгу, который упомянул ядерные силы: «В соответствии с планом подготовки ВС РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника».

    «Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — добавили в пресс-службе.

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    Комментарии 11

    своих не бросаем26 Окт 2022 в 16:28
    Союзмультфильм рулит.
    +0−0
    Инкогнито202126 Окт 2022 в 16:05
    охотно верим!!!
    +0−0
    Диванный Эксперт26 Окт 2022 в 15:56
    Обязательно жахнем. Весь мир в труху. Но позже.
    +0−0
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