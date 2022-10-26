«Все ракеты достигли целей». Минобороны под руководством Путина отработало нанесение ответного ядерного удара

Минобороны РФ под руководством президента Владимира Путина провело тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом 26 октября сообщили в Кремле.
Минобороны РФ
С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», а из акватории Баренцева моря запустили баллистическую ракету «Синева». Кроме того, к выполнению задач привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет.
О ходе тренировки президенту доложил глава Минобороны Сергей Шойгу, который упомянул ядерные силы: «В соответствии с планом подготовки ВС РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника».
«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — добавили в пресс-службе.