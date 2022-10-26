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    В Кремле ответили на вопрос о возможном наблюдении Путина за ядерными учениями

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    3 комментария

    Кремль в соответствующее время проинформирует о возможном наблюдении президента РФ Владимира Путина за учениями ядерных сил «Гром». Об этом 26 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    «Мы проинформируем вас в соответствующее время», — ответил он на вопрос журналиста.

    Накануне представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон получил от России уведомление о ежегодных ядерных учениях «Гром». Он подчеркнул, что Москва соблюдает требования транспарентности.

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    Комментарии 3

    prosto korsak26 Окт 2022 в 14:37
    На фоне раздувания темы "грязной бомбы" учения будут выглядеть самым выигрышным образом.
    +1−2
    VKuser4918336226 Окт 2022 в 14:37
    Там слишком опасно, и радиация не дремлет
    +0−0
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