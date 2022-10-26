В Кремле ответили на вопрос о возможном наблюдении Путина за ядерными учениями

Кремль в соответствующее время проинформирует о возможном наблюдении президента РФ Владимира Путина за учениями ядерных сил «Гром». Об этом 26 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



«Мы проинформируем вас в соответствующее время», — ответил он на вопрос журналиста.



Накануне представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон получил от России уведомление о ежегодных ядерных учениях «Гром». Он подчеркнул, что Москва соблюдает требования транспарентности.