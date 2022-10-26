Пропавший из колонии заключенный оказался в ЧВК «Вагнер». Он записал обращение к семье

Петербурженка Ольга Ушакова искала своего пропавшего из колонии брата больше месяца. Оказалось, что он ушел на службу в ЧВК «Вагнер», пишет 26 октября MSK1.RU со ссылкой на Ушакову и пресс-службу компании «Конкорд».

Внезапно переставший выходить на связь 35-летний житель Ижевска Кюлаотс Тойво отбывал наказание в ИК-5 Удмуртии. Как утверждает его сестра, попал он туда по наркотической статье. Ушакова обратилась в издание с просьбой помочь отыскать брата, MSK1.RU отправило запрос в связанную с Евгением Пригожиным компанию. Через несколько дней Кюлаотс записал видеообращение к своим близким.

«Пошел добровольцем в ЧВК «Вагнер». Сейчас прохожу обучение, интенсивные тренировки, времени вообще просто нет. Кормят замечательно, одевают. Всё великолепно. Выдернули с тренировки, чтобы вам передать привет», — говорит Кюлаотс на видео, опубликованном в телеграм-канале «Кепка Пригожина».

Ушакова своего брата узнала. «Долга [по алиментам] накопилось на 700 тысяч. Думаю, что именно поэтому он и согласился пойти на спецоперацию», — предположила она.

В ГУ ФСИН России и ФСИН по Республике Удмуртии на запрос издания не ответили.