Верховный суд подтвердил, что у «Яндекс. Драйва» есть право штрафовать водителей

Верховный суд России (ВС РФ) подтвердил право сервиса «Яндекс. Драйв» штрафовать водителей в случае, если они незаконно передают машину третьему лицу. Об этом 26 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на определение судебной коллегии по гражданским делам.



Суд разбирал дело водителя из Кирова. Ранее он передал свою учётную запись сыну, из-за чего сервис оштрафовал его на 150 тыс. руб. Такая санкция значилась в соответствующем пункте договора.