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    Верховный суд подтвердил, что у «Яндекс. Драйва» есть право штрафовать водителей

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    Верховный суд России (ВС РФ) подтвердил право сервиса «Яндекс. Драйв» штрафовать водителей в случае, если они незаконно передают машину третьему лицу. Об этом 26 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на определение судебной коллегии по гражданским делам.

    Суд разбирал дело водителя из Кирова. Ранее он передал свою учётную запись сыну, из-за чего сервис оштрафовал его на 150 тыс. руб. Такая санкция значилась в соответствующем пункте договора.

    Клиент обратился в суд и потребовал снизить сумму неустойки. Суд учёл, что машина осталась без повреждений и снизил штраф до 50 тыс. руб., но с этим уже не согласился сам «Яндекс. Драйв». Спор дошёл до Верховного суда РФ.

    Коллегия пришла к выводу, что довод нижестоящей инстанции неверен. За повреждение автомобиля предусмотрен отдельный штраф, никак не влияющий на факт передачи учётной записи. В ВС РФ отметили, что «никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения». Спор отправили на новое рассмотрение решать, действительно ли штраф чересчур велик для такого нарушения.

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