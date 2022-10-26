В Красноярском крае женщина утонула в Енисее во время ночной фотосессии

Жительница Красноярского края утонула в Енисее во время фотосессии ночью 26 октября. Трагедии сопутствовали ночное время и алкоголь. Подробности сообщает краевой Следственный комитет.
Инцидент произошел около часа ночи по местному времени в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. На пассажирский причал приехала 34-летняя женщина вместе с приятелем. Она попросила мужчину сфотографировать ее на фоне реки и подсвеченных грузовых кранов, но во время фотосессии запнулась о край причала и упала в Енисей с высоты четырех метров. Ее спутник безуспешно пытался найти ее в реке, но ему помешало темное время суток. Он сразу же вызвал полицию и спасателей, которые подняли утонувшую на берег.
По факту происшествия проводится проверка.