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    В Красноярском крае женщина утонула в Енисее во время ночной фотосессии

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    Жительница Красноярского края утонула в Енисее во время фотосессии ночью 26 октября. Трагедии сопутствовали ночное время и алкоголь. Подробности сообщает краевой Следственный комитет.

    Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
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    Инцидент произошел около часа ночи по местному времени в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. На пассажирский причал приехала 34-летняя женщина вместе с приятелем. Она попросила мужчину сфотографировать ее на фоне реки и подсвеченных грузовых кранов, но во время фотосессии запнулась о край причала и упала в Енисей с высоты четырех метров. Ее спутник безуспешно пытался найти ее в реке, но ему помешало темное время суток. Он сразу же вызвал полицию и спасателей, которые подняли утонувшую на берег.

    По факту происшествия проводится проверка.

    Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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