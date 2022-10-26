Школы, поликлиники, МФЦ. Беглов отчитался, что и когда будут строить в Петербурге

В Петербурге в ближайшие три года собираются построить 168 образовательных учреждений, 16 объектов здравоохранения и 6 МФЦ. Об этом 26 октября сообщил губернатор города Александр Беглов в докладе к первому чтению трехлетнего бюджета Санкт-Петербурга.



По словам Беглова, до конца 2025 года в Петербурге планируют построить или приобрести 62 школы и 106 детских садов.

«48 новых школьных зданий будет введено за два ближайших года», — цитирует губернатора пресс-служба петербургской администрации.