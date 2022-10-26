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    Школы, поликлиники, МФЦ. Беглов отчитался, что и когда будут строить в Петербурге

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    6 комментариев

    В Петербурге в ближайшие три года собираются построить 168 образовательных учреждений, 16 объектов здравоохранения и 6 МФЦ. Об этом 26 октября сообщил губернатор города Александр Беглов в докладе к первому чтению трехлетнего бюджета Санкт-Петербурга.

    По словам Беглова, до конца 2025 года в Петербурге планируют построить или приобрести 62 школы и 106 детских садов.

    «48 новых школьных зданий будет введено за два ближайших года», — цитирует губернатора пресс-служба петербургской администрации.

    Из объектов здравоохранения в городе за этот период собираются ввести в эксплуатацию в том числе 5 поликлиник, 5 подстанций скорой помощи и высокотехнологичный корпус больницы № 15. Обновлять Смольный собирается 81 поликлинику: на это выделено 9,5 млрд рублей.

    Также в городе в 2023 году планируют открыть 6 МФЦ на 113 окон. На МФЦ в бюджете выделено 15,5 млрд рублей.

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    Комментарии 6

    footballer1326 Окт 2022 в 13:54
    Ну за что ж нам это наказание-то.
    +0−0
    Slava_Rossii226 Окт 2022 в 13:44
    Отчитываться надо том, что уже сделано.
    Обещания людей не интересуют.
    +4−0
    Otkating26 Окт 2022 в 13:44
    Беглов my love Беглов
    Не надо лишних слов
    Наделал он делов
    Беглов my love Беглов
    +1−0
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