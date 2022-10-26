Водители устроили недоброе утро автобусам в Петербурге, а в Зеленогорске вновь вспомнили «мост глупости»

Пасмурное утро 26 октября в Петербурге отметилось более плотными пробками, чем обычно. Аварии тормозили перекрестки, а в Невском районе две легковые устроили «автобусный апокалипсис».

На Искровском проспекте, неподалеку от пересечения с улицей Коллонтай, столкнулись две небольшие легковые машины, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам участника группы Евгения, выезжающий из двора водитель не увидел другую машину. В итоге они перегородили правые полосы в обе стороны, собрав пробку из автобусов от перекрестка. «Не сказал бы, что повреждения сильные. Видимо, не умеют оформлять европротокол», — добавляет Евгений.

Еще одному автобусу не повезло утром на перекрестке Московского шоссе и проспекта Юрия Гагарина. Со слов очевидца, водитель LADA Largus столкнулся с Volkswagen Tiguan, помяв ему бок, и затем влетел сзади в автобус № 243. Судя по фото, последний стоял на остановке.

А на пересечении Днепропетровской улицы и набережной реки Волковки подбили машину частной скорой помощи, пишет в группе очевидец Даня.

На Таллинском шоссе пробку собирала массовая авария. По словам участника группы Константина, столкнулись пять машин: судя по фото, четыре легковые и грузовик. ««Матиз» в правой полосе со снесённой левой бочиной остался за кадром», — добавляет он.

А в Зеленогорске вспомнили о деле «мостов глупости». Водитель фуры не рассчитал высоту машины и не пролез под железнодорожным мостом на проспекте Ленина, сообщает Олег.