Водители устроили недоброе утро автобусам в Петербурге, а в Зеленогорске вновь вспомнили «мост глупости»

Пасмурное утро 26 октября в Петербурге отметилось более плотными пробками, чем обычно. Аварии тормозили перекрестки, а в Невском районе две легковые устроили «автобусный апокалипсис».
На Искровском проспекте, неподалеку от пересечения с улицей Коллонтай, столкнулись две небольшие легковые машины, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам участника группы Евгения, выезжающий из двора водитель не увидел другую машину. В итоге они перегородили правые полосы в обе стороны, собрав пробку из автобусов от перекрестка. «Не сказал бы, что повреждения сильные. Видимо, не умеют оформлять европротокол», — добавляет Евгений.
Еще одному автобусу не повезло утром на перекрестке Московского шоссе и проспекта Юрия Гагарина. Со слов очевидца, водитель LADA Largus столкнулся с Volkswagen Tiguan, помяв ему бок, и затем влетел сзади в автобус № 243. Судя по фото, последний стоял на остановке.
А на пересечении Днепропетровской улицы и набережной реки Волковки подбили машину частной скорой помощи, пишет в группе очевидец Даня.
На Таллинском шоссе пробку собирала массовая авария. По словам участника группы Константина, столкнулись пять машин: судя по фото, четыре легковые и грузовик. ««Матиз» в правой полосе со снесённой левой бочиной остался за кадром», — добавляет он.
А в Зеленогорске вспомнили о деле «мостов глупости». Водитель фуры не рассчитал высоту машины и не пролез под железнодорожным мостом на проспекте Ленина, сообщает Олег.
Максимальная загруженность петербургских дорог этим утром составила 7 баллов. По данным «Яндекс. Пробок», это на 1 балл больше и чем было вчера, и чем бывает обычно в такое время среды. Плотнее всего было на проспекте Славы и Народной улице к Московскому — 9 баллов. По 8 баллов собрали утром проспект Энгельса — Большой Сампсониевский и Пискарёвский проспект в центр. Самые же крупные пробки были на КАД (9,6 км на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до Софийской улицы и 9 км на внешнем от реки Оккервиль до Рябовского шоссе), Колтушском шоссе, проспекте Косыгина и Заневском проспекте (8,3 км от КАД до моста Александра Невского), Московском шоссе (5,8 км от реки Попова Ижорка до Колпинского шоссе), а также на Российском проспекте, Российском путепроводе и Индустриальном проспекте (5 км от улицы Коллонтай до шоссе Революции).