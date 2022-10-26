Еще одну песню Оксимирона* попросят проверить на экстремизм

Лига безопасного интернета направит обращение с просьбой проверить на экстремизм песню рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров, признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом) «Ойда». Об этом 26 октября заявила глава Лиги и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
«Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня», — говорится в ее Telegram-канале.
Также Мизулина уточнила, что проверить бы надо не только одну песню, но еще и самого исполнителя.
«Считаю, что и самого исполнителя нужно проверять на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы», — добавила она.
Недавно Замоскворецкий районный суд Москвы признал трек Оксимирона «Последний звонок» экстремистским.