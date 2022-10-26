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    Еще одну песню Оксимирона* попросят проверить на экстремизм

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    2 комментария

    Лига безопасного интернета направит обращение с просьбой проверить на экстремизм песню рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров, признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом) «Ойда». Об этом 26 октября заявила глава Лиги и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

    «Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня», — говорится в ее Telegram-канале.


    Также Мизулина уточнила, что проверить бы надо не только одну песню, но еще и самого исполнителя.

    «Считаю, что и самого исполнителя нужно проверять на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы», — добавила она.

    Недавно Замоскворецкий районный суд Москвы признал трек Оксимирона «Последний звонок» экстремистским.

    * 7 октября признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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    Комментарии 2

    26617655126 Окт 2022 в 13:24
    Спасибо, послушали.Понравилась песня. Интересное исполнение.
    +1−0
    26078160126 Окт 2022 в 12:41
    Что за лига ещё, они его промоутеры, что ли?!
    +0−0
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