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    Мать пожаловалась в полицию на сына, который угнал и разбил ее «Ладу» в Ленобласти

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    1 комментарий

    Взрослый сын оставил жительницу Ленобласти без машины: сначала взял без разрешения, а потом разбил о дерево. Когда к нему пришла полиция, мужчина был пьян.

    Днем 25 октября в полицию Выборгского района Ленобласти обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что между 06:30 и 23:30 24 октября от дома 30, корпус 1, по Приморскому шоссе в городе Приморске ее 28-летний сын похитил принадлежащий ей автомобиль ВАЗ-2109 2003 года выпуска. А на следующее утро она нашла пропавшую машину разбитой о дерево. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 октября.

    В 13:30 вторника участковый задержал сына заявительницы по месту жительства. Мужчина был пьян. Его доставили в полицию и составили протокол за оставление места ДТП по статье 12.27, часть 2, КоАП РФ. Машину вернули хозяйке под сохранную расписку, а по факту угона возбудили уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ. Подозреваемый ранее несколько раз проходил по делам о побоях, но они были прекращены, а в 2018 году он получил условный срок за нарушения во время военной службы.

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    VKuser4918336226 Окт 2022 в 13:55
    ну он может и новую на СВО заработать, ведь поэтому маман на него пожаловалась.
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