Мать пожаловалась в полицию на сына, который угнал и разбил ее «Ладу» в Ленобласти

Взрослый сын оставил жительницу Ленобласти без машины: сначала взял без разрешения, а потом разбил о дерево. Когда к нему пришла полиция, мужчина был пьян.



Днем 25 октября в полицию Выборгского района Ленобласти обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что между 06:30 и 23:30 24 октября от дома 30, корпус 1, по Приморскому шоссе в городе Приморске ее 28-летний сын похитил принадлежащий ей автомобиль ВАЗ-2109 2003 года выпуска. А на следующее утро она нашла пропавшую машину разбитой о дерево. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 октября.