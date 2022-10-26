Отечественный бренд телефонов Inoi покинул Россию

Российский бренд телефонов Inoi (ООО «Иной»), который принадлежит экс-совладельцу IT-дистрибьютора VVP Group (официальный поставщик бренда) Сергею Фомину, ушел из страны. Об этом 26 октября сообщает «Коммерсантъ».
По словам источника, близкого к фирме, это произошло около месяца назад. Издание обратилось за комментарием к представителю бренда, но там заявили, что компания «не даёт комментарии в РФ, поскольку она эстонская».
Так или иначе устройства Inoi по-прежнему есть в продаже в магазинах, например в «Эльдорадо», «Ситилинке» и «Билайне».
VVP Group начала работать в России в 1993 году. Помимо Inoi, в её портфеле бренды смартфонов Samsung, Nokia, Oppo, Infinix и Xiaomi.
Под брендом Inoi появился первый смартфон на российской ОС Sailfish Mobile в 2017 году, впоследствии её переименовали в «Аврору». Устройства планировали поставлять в корпоративный сегмент, однако продажи не достигли заметных результатов и бренд переключился на бюджетные смартфоны китайской сборки на Android. Спустя год Inoi занял лидирующее положение по поставкам в Россию бюджетных телефонов.
Кнопочные телефоны от Inoi за девять месяцев 2022 года заняли в России восьмое место в своём сегменте с долей рынка 5,9 % в штучных продажах. В прошлом году за аналогичный период показатель был
По мнению одного из экспертов, уход Inoi из России не повлияет на рынок в целом, так как доля компании была минимальной. Он отмечает, что формально российский бренд телефонов впервые покидает страну. По его мнению, причиной может быть желание дистанцироваться от СВО на Украине, чтобы избежать проблем с иностранными партнёрами и поставками.