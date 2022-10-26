Отечественный бренд телефонов Inoi покинул Россию

Российский бренд телефонов Inoi (ООО «Иной»), который принадлежит экс-совладельцу IT-дистрибьютора VVP Group (официальный поставщик бренда) Сергею Фомину, ушел из страны. Об этом 26 октября сообщает «Коммерсантъ». По словам источника, близкого к фирме, это произошло около месяца назад. Издание обратилось за комментарием к представителю бренда, но там заявили, что компания «не даёт комментарии в РФ, поскольку она эстонская». Так или иначе устройства Inoi по-прежнему есть в продаже в магазинах, например в «Эльдорадо», «Ситилинке» и «Билайне».



VVP Group начала работать в России в 1993 году. Помимо Inoi, в её портфеле бренды смартфонов Samsung, Nokia, Oppo, Infinix и Xiaomi. Под брендом Inoi появился первый смартфон на российской ОС Sailfish Mobile в 2017 году, впоследствии её переименовали в «Аврору». Устройства планировали поставлять в корпоративный сегмент, однако продажи не достигли заметных результатов и бренд переключился на бюджетные смартфоны китайской сборки на Android. Спустя год Inoi занял лидирующее положение по поставкам в Россию бюджетных телефонов.