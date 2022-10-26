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    После столкновения двух компаний у кафе на юге города на асфальте нашли мертвеца

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    Сотрудники полиции Фрунзенского района по «горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве парня у кафе.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 26 октября, тело 22-летнего местного жителя нашли накануне у кафе на Купчинской улице 15, корпус 1, после звонка в половину второго ночи. Женщина сообщила, что на ее брата напали.

    Следственно-оперативная группа установила, что мужчине было нанесено смертельное ножевое ранение в грудь.

    Там же у кафе нашли и подозреваемого - 39-летнего неработающего мужчину.

    По предварительной информации, оба были в компаниях, между которыми завязался конфликт, а потом и драка.

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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