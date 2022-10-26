После столкновения двух компаний у кафе на юге города на асфальте нашли мертвеца

Сотрудники полиции Фрунзенского района по «горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве парня у кафе.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 26 октября, тело 22-летнего местного жителя нашли накануне у кафе на Купчинской улице 15, корпус 1, после звонка в половину второго ночи. Женщина сообщила, что на ее брата напали.



Следственно-оперативная группа установила, что мужчине было нанесено смертельное ножевое ранение в грудь.

