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    В петербуржца стреляли и били пистолетом по голове у ТРК «Меркурий»

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    1 комментарий

    Петербуржец попал в больницу после стрельбы у ТРК «Меркурий». По предварительным данным, на него напали, пока он сидел в машине с приятелем.

    Прошлым вечером о нападении заявила женщина, стало известно «Фонтанке» 26 октября. Она рассказала полиции, что неизвестный подошел к припаркованному «Фольксвагену Поло» и выстрелил в 25-летнего жителя Колпино и его знакомого, которые сидели в машине. Затем нарушитель скрылся на подъехавшем «Ауди».

    Был введен план «Перехват». «Фольксваген» обнаружили через несколько минут после звонка, но там уже никого не было. Судя по всему, пострадавший успел вернуться домой, и через полтора часа его увезли в больницу с раненым плечом и травмами головы в среднетяжелом состоянии.

    Молодой человек рассказал, что в него не только стреляли, но и ударили травматическим пистолетом по голове, но заявление писать не стал. По его словам, нападавшего он не знает.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 1

    Батарейкин26 Окт 2022 в 09:43
    Ну раз не знает и не хочет, чего об этом писать-то?
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