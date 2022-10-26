В петербуржца стреляли и били пистолетом по голове у ТРК «Меркурий»

Петербуржец попал в больницу после стрельбы у ТРК «Меркурий». По предварительным данным, на него напали, пока он сидел в машине с приятелем.



Прошлым вечером о нападении заявила женщина, стало известно «Фонтанке» 26 октября. Она рассказала полиции, что неизвестный подошел к припаркованному «Фольксвагену Поло» и выстрелил в 25-летнего жителя Колпино и его знакомого, которые сидели в машине. Затем нарушитель скрылся на подъехавшем «Ауди».

