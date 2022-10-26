В петербуржца стреляли и били пистолетом по голове у ТРК «Меркурий»

Петербуржец попал в больницу после стрельбы у ТРК «Меркурий». По предварительным данным, на него напали, пока он сидел в машине с приятелем.
Прошлым вечером о нападении заявила женщина, стало известно «Фонтанке» 26 октября. Она рассказала полиции, что неизвестный подошел к припаркованному «Фольксвагену Поло» и выстрелил в 25-летнего жителя Колпино и его знакомого, которые сидели в машине. Затем нарушитель скрылся на подъехавшем «Ауди».
Был введен план «Перехват». «Фольксваген» обнаружили через несколько минут после звонка, но там уже никого не было. Судя по всему, пострадавший успел вернуться домой, и через полтора часа его увезли в больницу с раненым плечом и травмами головы в среднетяжелом состоянии.
Молодой человек рассказал, что в него не только стреляли, но и ударили травматическим пистолетом по голове, но заявление писать не стал. По его словам, нападавшего он не знает.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.