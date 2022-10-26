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    Тело пропавшей на Пхукете российской туристки нашли в море

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    1 комментарий

    Тело 53-летней российской туристки, пропавшей на прошлой неделе на острове Пхукет, нашли в море. Об этом 26 октября сообщил генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов, передает ТАСС.

    Ее тело обнаружили в море в одном километре от места, где она заходила. Друзьям, прибывшим вместе с женщиной, предстоит процедура опознания.

    «В полиции уверены, что это она, поскольку на ней был купальник необычного цвета», — сказал Соснов.

    Россиянка не вернулась в один из отелей Пхукета 20 октября. Представитель турфирмы обратился в правоохранительные органы. В ее поисках участвовали более 100 человек — полиция, водолазы, береговая охрана.

    Сейчас на Пхукете из-за сезона дождей волны в море могут достигать 3 метров. Однако люди продолжают купаться, несмотря на выставленные на пляжах красные флаги.

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    Комментарии 1

    VKuser603341826 Окт 2022 в 09:46
    Заплывать далеко нельзя, если рядом никого нет. Акулы могли напугать женщину.
    +1−0
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