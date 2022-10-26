Тело пропавшей на Пхукете российской туристки нашли в море

Тело 53-летней российской туристки, пропавшей на прошлой неделе на острове Пхукет, нашли в море. Об этом 26 октября сообщил генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов, передает ТАСС.

Ее тело обнаружили в море в одном километре от места, где она заходила. Друзьям, прибывшим вместе с женщиной, предстоит процедура опознания.

«В полиции уверены, что это она, поскольку на ней был купальник необычного цвета», — сказал Соснов.

Россиянка не вернулась в один из отелей Пхукета 20 октября. Представитель турфирмы обратился в правоохранительные органы. В ее поисках участвовали более 100 человек — полиция, водолазы, береговая охрана.

