У гаражей на юге Петербурга нашли окровавленного полураздетого иностранца. Полиция ищет его земляка

Гражданина Таджикистана увезли от гаражного кооператива всего в крови после конфликта с земляком.



В полицию о том, что на Краснопутиловской, 69 лежит раненый мужчина, сообщил местный житель около шести вечера 22 октября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 октября. Ему раненый, который был раздет по пояс, сказал, что его выкинули из машины.



27-летнего иностранца с ножевыми ранениями в грудь, голову и ягодицу увезли в городскую больницу № 26. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.

