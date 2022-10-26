У гаражей на юге Петербурга нашли окровавленного полураздетого иностранца. Полиция ищет его земляка

Гражданина Таджикистана увезли от гаражного кооператива всего в крови после конфликта с земляком.
В полицию о том, что на Краснопутиловской, 69 лежит раненый мужчина, сообщил местный житель около шести вечера 22 октября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 октября. Ему раненый, который был раздет по пояс, сказал, что его выкинули из машины.
27-летнего иностранца с ножевыми ранениями в грудь, голову и ягодицу увезли в городскую больницу № 26. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.
Только через несколько дней пострадавший смог поговорить с сотрудниками МВД и сообщить, что у него произошел конфликт с 31-летним земляком, в ходе которого последний и схватился за нож.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется поиск подозреваемого.