    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 3

    1 м/с, ю-в

    758мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.33eur60.46

    У гаражей на юге Петербурга нашли окровавленного полураздетого иностранца. Полиция ищет его земляка

    2720
    1 комментарий

    Гражданина Таджикистана увезли от гаражного кооператива всего в крови после конфликта с земляком.

    В полицию о том, что на Краснопутиловской, 69 лежит раненый мужчина, сообщил местный житель около шести вечера 22 октября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 октября. Ему раненый, который был раздет по пояс, сказал, что его выкинули из машины.

    27-летнего иностранца с ножевыми ранениями в грудь, голову и ягодицу увезли в городскую больницу № 26. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.

    Только через несколько дней пострадавший смог поговорить с сотрудниками МВД и сообщить, что у него произошел конфликт с 31-летним земляком, в ходе которого последний и схватился за нож.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется поиск подозреваемого.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    hal900026 Окт 2022 в 08:45
    А какие там гаражи??..там же бизнес центр..гаражи дальше по Ополчению
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close