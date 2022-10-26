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    В Петербург пришла необычная погода

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    3 комментария

    Сегодняшняя погода может показаться петербуржцам обычной — серой и унылой. А на самом деле она готовится к небольшому рекорду, причём для многих желанному. В ближайшие дни будет необычно тепло для конца октября. Правда, при этом и дождливо.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 октября днём местами пройдут небольшие дожди, ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 3–5 градусов, днем поднимется до 7–9.

    «Сегодня Северная столица окажется в полосе атмосферного фронта. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон подрастёт и на 2–3 градуса превысит средние многолетние показатели. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По данным «Яндекс. Погоды», сегодняшний день (если будет плюс 9) может стать самым тёплым 26 октября за 15 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от 1 до 8 градусов тепла. Самое холодное 26 октября выдалось в 1968 году, минус 7 в дневные часы, а самое тёплое — в 1961 году, плюс 11.

    В четверг снова ждите небольшие дожди и 8–10 градусов. А ещё есть шанс, что ненадолго выглянет солнце.

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    Комментарии 3

    PapaKarlo26 Окт 2022 в 10:08
    Урра...Лето пришло...
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    YaroSPB26 Окт 2022 в 10:01
    Сходите в лес. Сейчас идут белые, маслята. Заодно и отдохнёт от Ф)))
    +0−0
    Evil_Dogooder26 Окт 2022 в 09:21
    Толку с этого тепла, если дожди зарядят. Ни погулять, ни на велосипеде прокатиться. А когда станет сухо, то по закону подлости непременно и минус уже будет.
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