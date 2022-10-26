В Петербург пришла необычная погода

Сегодняшняя погода может показаться петербуржцам обычной — серой и унылой. А на самом деле она готовится к небольшому рекорду, причём для многих желанному. В ближайшие дни будет необычно тепло для конца октября. Правда, при этом и дождливо.

«Сегодня Северная столица окажется в полосе атмосферного фронта. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон подрастёт и на 2–3 градуса превысит средние многолетние показатели. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



По данным «Яндекс. Погоды», сегодняшний день (если будет плюс 9) может стать самым тёплым 26 октября за 15 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от 1 до 8 градусов тепла. Самое холодное 26 октября выдалось в 1968 году, минус 7 в дневные часы, а самое тёплое — в 1961 году, плюс 11.

