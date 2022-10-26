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    Горящий склад в Металлострое тушат 160 пожарных

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Группировка, занимающаяся тушением пожара в Колпинском районе Петербурга, увеличена до 160 человек. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС. В дело пошел пожарный поезд.

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    Передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха не показывает превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

    Площадь горения по-прежнему составляет 12 тысяч квадратных метров. По данным «Фонтанки», изначально пожар планировалось локализовать до часу ночи, однако, наличие горючих материалов на складе сказалось на тушении.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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