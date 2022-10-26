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    В Краснодарском крае ограничат проезд грузовиков к Керченской паромной переправе

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    Въезд грузовых автомобилей, следующих к Керченской паромной переправе, ограничат на территории Краснодарского края с полуночи 27 октября. Постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает 26 октября оперативный штаб региона.

    Воспользоваться паромной переправой можно будет только для доставки в Крым грузов военного назначения, фармацевтической продукции, социально-значимых и скоропортящихся товаров, товаров первой необходимости, а также техники для восстановления инфраструктуры.

    Всем остальным перевозчикам, чтобы попасть на полуостров, необходимо использовать альтернативный сухопутный маршрут — от Таганрога до Джанкоя. Маршрут из Ростовской области в Крым пролегает через города Мариуполь — Бердянск — Мелитополь. Ориентировочное время в пути составит около семи часов.

    Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
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    В постановлении отмечается, что данные меры позволят сократить время простоя грузовиков в ожидании переправы и ускорить доставку товаров. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая неблагоприятные погодные условия. Отмечается, что груз также можно переместить и доставить железной дорогой.

    Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

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