В Краснодарском крае ограничат проезд грузовиков к Керченской паромной переправе

Въезд грузовых автомобилей, следующих к Керченской паромной переправе, ограничат на территории Краснодарского края с полуночи 27 октября. Постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает 26 октября оперативный штаб региона.
Воспользоваться паромной переправой можно будет только для доставки в Крым грузов военного назначения, фармацевтической продукции, социально-значимых и скоропортящихся товаров, товаров первой необходимости, а также техники для восстановления инфраструктуры.
Всем остальным перевозчикам, чтобы попасть на полуостров, необходимо использовать альтернативный сухопутный маршрут — от Таганрога до Джанкоя. Маршрут из Ростовской области в Крым пролегает через города Мариуполь — Бердянск — Мелитополь. Ориентировочное время в пути составит около семи часов.
В постановлении отмечается, что данные меры позволят сократить время простоя грузовиков в ожидании переправы и ускорить доставку товаров. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая неблагоприятные погодные условия. Отмечается, что груз также можно переместить и доставить железной дорогой.