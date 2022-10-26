Среда джаза с Давидом Голощекиным: Dizzy Gillespie — Lady Be Good

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Lady Be Good — альбом выдающегося джазового трубача, основателя стиля bebop, вокалиста, аранжировщика и композитора — Диззи Гиллеспи
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