В Металлострое полыхает склад. Пожар тушат по повышенному номеру сложности

Пожар в складском помещении тушат сотрудники МЧС вечером 25 октября. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, горит склад на Северном проезде в Металлострое.

В главном управлении рассказали, что площадь помещения 1000 квадратных метров. Что именно горит и площадь, которую уже охватил огонь, уточняется. В 21:15 ранг пожара был повышен до второго номера. Сведения о пострадавших не поступали.



К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 15 единиц техники и 63 человека личного состава.