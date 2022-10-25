Время пострелять. Смольный и правительство Ленобласти сойдутся на дуэли

Чиновники Смольного и правительство Ленобласти 29 октября встретятся на турнире по практической стрельбе «Два региона — одна цель». Информацию «Фонтанке» 25 октября подтвердил глава городского комитета по спорту Антон Шантырь.
Письмо о проведении мероприятия за подписью главы комспорта опубликовал телеграм-канал «ГУД'ок». В документе говорится, что турнир проводится «в целях укрепления корпоративных связей» между правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области». От каждого из регионов в соревновании примут участие по 12 человек.
Состав команды Смольного пока неизвестен. «У нас желающих много. Много кто занимается практической стрельбой, даже из вице-губернаторов и из председателей комитетов», — рассказал чиновник.
На турнире сначала инструкторы проведут тренировку по стрельбе из пистолета (пистолет Макарова и Glok), классического и пистолетного карабинов и снайперской винтовки. После тренировки — дуэльная стрельба для четырех участников турнира.
Мероприятие пройдет в спортивно-стрелковом клубе «Невский» в поселке Песочный.