Время пострелять. Смольный и правительство Ленобласти сойдутся на дуэли

Письмо о проведении мероприятия за подписью главы комспорта опубликовал телеграм-канал «ГУД'ок». В документе говорится, что турнир проводится «в целях укрепления корпоративных связей» между правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области». От каждого из регионов в соревновании примут участие по 12 человек.

Чиновники Смольного и правительство Ленобласти 29 октября встретятся на турнире по практической стрельбе «Два региона — одна цель». Информацию «Фонтанке» 25 октября подтвердил глава городского комитета по спорту Антон Шантырь.

Состав команды Смольного пока неизвестен. «У нас желающих много. Много кто занимается практической стрельбой, даже из вице-губернаторов и из председателей комитетов», — рассказал чиновник.



На турнире сначала инструкторы проведут тренировку по стрельбе из пистолета (пистолет Макарова и Glok), классического и пистолетного карабинов и снайперской винтовки. После тренировки — дуэльная стрельба для четырех участников турнира.



Мероприятие пройдет в спортивно-стрелковом клубе «Невский» в поселке Песочный.

