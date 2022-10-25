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    Время пострелять. Смольный и правительство Ленобласти сойдутся на дуэли

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    6 комментариев

    Чиновники Смольного и правительство Ленобласти 29 октября встретятся на турнире по практической стрельбе «Два региона — одна цель». Информацию «Фонтанке» 25 октября подтвердил глава городского комитета по спорту Антон Шантырь.

    Письмо о проведении мероприятия за подписью главы комспорта опубликовал телеграм-канал «ГУД'ок». В документе говорится, что турнир проводится «в целях укрепления корпоративных связей» между правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области». От каждого из регионов в соревновании примут участие по 12 человек.

    Состав команды Смольного пока неизвестен. «У нас желающих много. Много кто занимается практической стрельбой, даже из вице-губернаторов и из председателей комитетов», — рассказал чиновник.

    На турнире сначала инструкторы проведут тренировку по стрельбе из пистолета (пистолет Макарова и Glok), классического и пистолетного карабинов и снайперской винтовки. После тренировки — дуэльная стрельба для четырех участников турнира.

    Мероприятие пройдет в спортивно-стрелковом клубе «Невский» в поселке Песочный.

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    Комментарии 6

    Диванный Эксперт25 Окт 2022 в 21:32
    Потом в рукопашной схватке сойдутся?
    +0−0
    Tervu25 Окт 2022 в 20:52
    А гранаты кидать будут?
    Интересно, откуда у гражданских опыт с короткоствольным оружием, запрещенном для простых смертных. Это забава для чекистов под прикрытием что ли? Всё веселее и веселее.
    +1−0
    Nerevar25 Окт 2022 в 20:24
    Чиновников Ленобласти обучила стрельбе Софья Дрозденко, дочь губернатора. Так что Смольный в этом турнире без шансов на победу.
    +1−0
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