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    Невский проспект в час пик расчистили для кортежа. Покраснел весь центр

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    3 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Проезд кортежа в сопровождении машины полиции и скорой парализовал движение в центре Петербурга. И без того красные на «Яндекс.Картах» улицы стали бордовыми и намертво встали. Как сообщила читательница «Фонтанки», машина ДПС перегородила проспект в районе пересечения с Литейным 25 октября.

    Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру»
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    Через несколько минут очевидцы сняли на камеры смартфонов тех, ради кого в вечерний час пик пришлось закрыть главную дорожную артерию Петербурга. По Невскому проехали 9 черных машин в сопровождении мигалок.

    Как пишут горожане в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», перекрыт оказался и ЗСД у съезда на Благодатную улицу в сторону КАД.

    Ранее правительство Ленобласти сообщило о международных переговорах в Петербурге на тему энергоресурсов. В них принял участие в том числе премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

    Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    Wert25 Окт 2022 в 19:26
    "Слышь, Абдулла, Джавдета встретишь не трогай, он мой."
    +0−0
    MGF25 Окт 2022 в 19:22
    Хорошо ещё не заставляют шапку снимать и ниц падать.
    +4−0
    VVM196225 Окт 2022 в 19:18
    холопы ждут, когда барин проедет.
    +4−0
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