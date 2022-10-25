Невский проспект в час пик расчистили для кортежа. Покраснел весь центр

читатель «Фонтанки»
Проезд кортежа в сопровождении машины полиции и скорой парализовал движение в центре Петербурга. И без того красные на «Яндекс.Картах» улицы стали бордовыми и намертво встали. Как сообщила читательница «Фонтанки», машина ДПС перегородила проспект в районе пересечения с Литейным 25 октября.
Через несколько минут очевидцы сняли на камеры смартфонов тех, ради кого в вечерний час пик пришлось закрыть главную дорожную артерию Петербурга. По Невскому проехали 9 черных машин в сопровождении мигалок.
Как пишут горожане в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», перекрыт оказался и ЗСД у съезда на Благодатную улицу в сторону КАД.
Ранее правительство Ленобласти сообщило о международных переговорах в Петербурге на тему энергоресурсов. В них принял участие в том числе премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.