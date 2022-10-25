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    «Химки» позвали священника из-за череды поражений. Но футболисты снова проиграли

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    7 комментариев

    Футбольный клуб «Химки» решил призвать на помощь высшие силы. После того как безвыигрышная серия подмосковной команды достигла 13 матчей, на домашний стадион был приглашён священник, сообщает «Матч ТВ».

    «Священнослужитель посетил раздевалки, а также футбольное поле, где играет команда. Таким образом в клубе намеревались снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений», — рассказывает канал.

    Однако это не помогло — уже в следующей игре (23 октября) «Химки» проиграли «Спартаку» со счетом 0:5. Этот матч стал четырнадцатым без побед для клуба из Подмосковья.

    Инициативу клуба РИА Новости 25 октября прокомментировал зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов. Он напомнил, что каждый должен заниматься тем, что лучше всего умеет.

    «Можно позвать батюшку, муллу, раввина для освящения поля или раздевалок футбольного клуба. Однако религиозные деятели вместо футболистов мяч гонять не будут. В России есть хорошая пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай», — сказал он.

    После 14 туров «Химки» идут на 15-м месте в турнирной таблице. Последний раз команда побеждала в начале августа, когда одержала верх над «Торпедо» (3:1).

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    Комментарии 7

    HomerMP25 Окт 2022 в 18:51
    Молились строем - не помогло (с)
    +3−0
    MidNightWoodpecker25 Окт 2022 в 18:38
    На счёт муфтия, я тоже сомневаюсь, что поможет. Тут нужно какая-то африканская культура. Может стоит самого медленного футболиста съесть всей командой. Мне кажется, что подействует несколько лучше, чем кадило.
    +2−0
    houspi25 Окт 2022 в 18:37
    а священник-то, засланный.
    +1−0
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