«Химки» позвали священника из-за череды поражений. Но футболисты снова проиграли

Футбольный клуб «Химки» решил призвать на помощь высшие силы. После того как безвыигрышная серия подмосковной команды достигла 13 матчей, на домашний стадион был приглашён священник, сообщает «Матч ТВ».

«Священнослужитель посетил раздевалки, а также футбольное поле, где играет команда. Таким образом в клубе намеревались снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений», — рассказывает канал.



Однако это не помогло — уже в следующей игре (23 октября) «Химки» проиграли «Спартаку» со счетом 0:5. Этот матч стал четырнадцатым без побед для клуба из Подмосковья.

